Sperrmüll in der niederländischen Stadt Utrecht: Eine Gefriertruhe steht an der Straße – schon seit Tagen. Dann macht ein Fußgänger eine grausige Entdeckung.

Utrecht (dpa) – Ein Fußgänger hat in einer Gefriertruhe am Straßenrand im niederländischen Utrecht eine Leiche gefunden. Bei dem Opfer handele es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus Utrecht, teilte die Polizei mit. Noch ist unklar, ob es um ein Verbrechen ging. Die Ermittlungen dauerten an, sagte die Polizei. «Wir halten weiterhin alle Möglichkeiten offen.»

Die Gefriertruhe stand nach Angaben der Polizei auf dem Bürgersteig vor einem Wohnhaus und war teilweise von Sträuchern bedeckt. Nachbarn erklärten, dass die Truhe bereits seit etwa zwei Wochen vor dem Haus einer Familie gestanden habe. Ein zufällig vorbeigehender Mann hatte die Truhe am Dienstag geöffnet und die grausige Entdeckung gemacht.

Was genau geschehen ist, ist ein Rätsel. Es könnte sein, dass der junge Mann getötet und dann in die Truhe gelegt worden war. Aber die Polizei schließt auch nicht aus, dass er selbst in die Truhe gekrochen war.