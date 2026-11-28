Snoopy, SpongeBob und ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Mit zwei Tagen Verspätung feiert New York seine traditionelle Thanksgiving-Parade. Zum Jubiläum geht es auch um ihre Ursprünge.

New York (dpa) - Ein riesiger SpongeBob schwebt durch die Häuserschluchten Manhattans, Konfetti regnet auf die Straßen und Tausende Menschen säumen die Route der wohl berühmtesten Thanksgiving-Parade der USA. Mit zwei Tagen Verspätung hat das New Yorker Kaufhaus Macy's seine traditionelle Parade zum amerikanischen Erntedankfest nachgeholt. Heftige Stürme an der US-Ostküste hatten die Veranstalter erstmals in der Geschichte des Spektakels zu einer Verschiebung gezwungen - ausgerechnet zur 100. Ausgabe.

Zum Jubiläum boten die Veranstalter so viele aufblasbare Figuren auf wie noch nie: 100 an der Zahl. Bei kühlem, aber trockenem Wetter zogen riesige Ballons, aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tänzer und Clowns durch Manhattan. Unter den Figuren waren altbekannte Publikumslieblinge wie Spider-Man, SpongeBob und die australische Zeichentrickhündin Bluey, die in diesem Jahr mit einer Weihnachtskrone durch Manhattan schwebte. Auch Snoopy, der seit 1968 in immer neuen Verkleidungen bei der Parade dabei ist, erhielt zum Jubiläum ein neues Aussehen: Mit Sonnenbrille und rotem Pullover präsentierte er sich als sein Alter Ego «Joe Cool».

Ein Stück Broadway auf der Straße

Die New Yorker Musicalszene feierte das Jubiläum mit einem eigens dafür zusammengestellten Medley: Darsteller aus neun Broadway-Produktionen, darunter «Hamilton», «Wicked», «Chicago», «Rent» und «The Rocky Horror Show», traten gemeinsam auf. Auch die berühmten Radio City Rockettes, die mit ihren synchronen Beinwürfen seit Jahrzehnten zur New Yorker Weihnachtstradition gehören, zeigten in leuchtend roten Kostümen ihr Können, unter anderem zu Musik von Nancy Sinatra und Beyoncé.

Zahlreiche Musikstars waren ebenfalls vertreten: US-Sänger Teddy Swims präsentierte seinen Song «Mr. Know It All», die Schauspielerin und Sängerin Mckenna Grace trat gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Ben Wang aus dem neuen «Tribute von Panem»-Film auf. Die US-Rockband Smash Mouth spielte ihren aus dem Animationsfilm «Shrek» bekannten Hit «All Star». Durch die Verschiebung kamen sogar noch zwei prominente Gäste hinzu: Rapper LL Cool J und Disco-Ikone Gloria Gaynor, die ihren Welthit «I Will Survive» sang.

Als noch echte Zootiere durch Manhattan zogen

Zum Jubiläum erinnerten die Veranstalter auch an die Anfänge der Parade. Als Mitarbeiter des Kaufhauses 1924 erstmals einen solchen Umzug veranstalteten, liefen noch lebende Tiere aus dem Zoo im Central Park mit. Der deutsch-amerikanische Puppenspieler und Illustrator Tony Sarg, der auch die Weihnachtsschaufenster des Kaufhauses gestaltete, entwickelte dann die Idee für die riesigen Ballonfiguren, die heute das Markenzeichen der Parade sind. Statt wie bei einer Marionette von oben sollten die Figuren von unten an Seilen geführt werden. 1927 feierten die ersten Figuren ihre Premiere.

Auch der schwarze Zeichentrickkater Felix, eine der ersten Ballonfiguren überhaupt, kehrte zum Jubiläum in seiner historischen Gestalt zurück. Ein eigens für die 100. Parade gestalteter Festwagen mit Marionetten würdigte das Schaffen Sargs.

In den Anfangsjahren war es Tradition, die Ballons nach der Parade in den Himmel aufsteigen zu lassen. Wer sie nach ihrer Landung fand und zurückbrachte, erhielt eine Belohnung. Ein blaues Nilpferd, das 1931 auf diese Weise freigelassen wurde, tauchte jedoch nie wieder auf. Wie die «New York Times» damals berichtete, ließ Macy's sogar per Funk nach dem Ballon suchen, vervierfachte die Belohnung und bat die Kapitäne von Transatlantikschiffen, nach dem Nilpferd Ausschau zu halten. Vergeblich. Zum Jubiläum wurde die Figur anhand historischer Fotos und Filmaufnahmen nachgebaut und feierte nach 95 Jahren ihr Comeback.

Spendenbereitschaft rettet Auftritt von Schülern

Für einige der aus dem ganzen Land angereisten Musikgruppen hatte die kurzfristige Verschiebung der Parade eine finanzielle Herausforderung bedeutet. Eine Schulkapelle aus dem texanischen Pearland sammelte dem Sender CBS zufolge rund 350.000 Dollar an Spenden, um den Aufenthalt ihrer rund 500 Mitglieder in New York verlängern zu können. Die Schüler konnten schließlich doch bei der Jubiläumsparade mitlaufen.

Für viele Amerikaner gehört das Spektakel, das auch live im Fernsehen übertragen wird, ebenso zu Thanksgiving wie das traditionelle Truthahnessen. Den Auftakt zur Weihnachtszeit markiert seit der ersten Parade vor mehr als 100 Jahren der Auftritt des Weihnachtsmanns, der auch diesmal den Abschluss des Umzugs bildete.