In Thailand explodiert plötzlich eine Feuerwerksfabrik, die gar keine Genehmigung hatte. Es gibt Tote und Verletzte.

Bangkok (dpa) – Bei der Explosion einer illegalen Feuerwerksfabrik in Thailand sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei Gebäude seien bei dem Unglück in der zentralen Provinz Suphan Buri komplett zerstört worden, berichtete das Portal «The Thaiger» unter Berufung auf Beamte der Einheit für Sprengstoffbeseitigung. Laut Berichten gab es auch zwei Verletzte.

Menschliche Überreste seien verstreut im Freien gefunden worden, hieß es. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Die Zeitung «Thairath» schrieb, dass es in der gleichen Region in den vergangenen Jahren schon mehrfach tödliche Explosionen von Feuerwerkskörpern in nicht genehmigten Produktionsstätten gegeben habe.