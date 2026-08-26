Norwegische Königsfamilie
Neue Niere für Prinzessinnen-Ehemann und Schamanen Durek
Vor der Hochzeit von Norwegens Prinzessin Märtha Louise
2024 heiratete Prinzessin Märtha Louise (links) den Schamanen Durek Verrett (rechts). (Archivbild)
Heiko Junge. DPA

Nächste Krankheits-Nachricht in der norwegischen Königsfamilie: Der Mann von Prinzessin Märtha Louise – der selbsternannte Schamane Durek Verrett – hat eine neue Niere bekommen.

Lesezeit 1 Minute

Oslo (dpa) – Der Schamane Durek Verrett (51), Ehemann der norwegischen Prinzessin Märtha Louise, hat sich in Oslo einer Nierentransplantation unterzogen. «Zunächst einmal empfinden wir eine enorme Dankbarkeit dafür, dass jemand bereit ist, als Spender zur Verfügung zu stehen», hieß es in einer Pressemitteilung des Managements von Märtha Louise laut der Nachrichtenagentur NTB. «Die neue Niere hat Durek eine neue Chance gegeben, und das werden wir niemals als selbstverständlich ansehen.»

Verrett sei schwer beeindruckt vom norwegischen Gesundheitspersonal, hieß es: Die Ärzte und Krankenpfleger seien seine «kleinen Engel» in einer sehr schwierigen Zeit gewesen. Der US-Amerikaner kämpft seit längerer Zeit mit Nierenproblemen. 2024 hatte er die Tochter des norwegischen Königspaars, Prinzessin Märtha Louise, in Norwegen geheiratet.

Im selben Krankenhaus in Oslo hatte die schwer kranke Kronprinzessin Mette-Marit, die Frau von Norwegens Kronprinz Haakon, in diesem Sommer eine neue Lunge bekommen. Dort wird aktuell auch der norwegische König Harald V. wegen einer bakteriellen Infektion behandelt.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-586082/1

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