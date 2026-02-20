In den Tiroler Bergen gehen zahlreiche Lawinen ab. Vielfach wurde nach Verschütteten gesucht. In einem weiteren Fall konnten die Bergungskräfte erneut nicht mehr helfen.

Nauders (dpa) - Die Zahl der Lawinentoten in Österreich ist auf drei Opfer gestiegen. In St. Anton am Arlberg konnten zwei Menschen nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Drei weitere Personen wurden verletzt. Angaben zu Herkunft und Alter konnten die Behörden zunächst nicht machen.

Zuvor war im Tiroler Skigebiet Nauders ein 42-jähriger deutscher Skifahrer abseits der Piste von einer Lawine erfasst und getötet worden. Sein 16-jähriger Sohn habe schwer verletzt überlebt, teilte die Polizei mit. Sie wollten einen Nordhang queren, als sich ein rund 400 Meter breites Schneebrett löste und beide Wintersportler etwa 200 bis 300 Meter mitriss. Beide Opfer stammen aus dem thüringischen Landkreis Eichsfeld.

In Tirol waren zuletzt bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Lawinenlage ist brisant.