Mit Bayern und Baden-Württemberg sind nun auch die letzten Bundesländer in den Sommerferien. Auf den Autobahnen sind am Nachmittag Urlauber, Pendler und Schwerverkehr gleichzeitig unterwegs.

München (dpa) - Ganz Deutschland ist gleichzeitig in den Ferien - und auf neuralgischen Autobahnabschnitten ist es voll: Der ADAC zählte am Freitagnachmittag bundesweit 24 Staus von jeweils über zehn Kilometern Länge. Das sagte eine Sprecherin des Automobilclubs in München.

Vorn dabei waren demnach die A1 in Schleswig-Holstein Richtung dänische Grenze und die A9 von München nach Nürnberg. Dichter Verkehr herrschte laut ADAC auch auf der A8, einer der klassischen Urlaubsrouten Richtung Österreich und Italien: Auf der Strecke von Karlsruhe über München nach Salzburg gab es mehrere Staus, so im Raum Stuttgart, bei Ulm und Augsburg sowie an der Abzweigung zum Brenner und nach Italien am Inntal-Dreieck bei Rosenheim. Zudem staute es auch in beiden Richtungen an der österreichischen Grenze bei Salzburg.

Ferien haben auch in Bayern und Baden-Württemberg begonnen

Am Freitagvormittag entließen die bayerischen Schulen - wie gewohnt als letzte in ganz Deutschland - Kinder und Jugendliche in die großen Ferien, am Mittwoch war das Schuljahr in Baden-Württemberg zu Ende gegangen. Somit sind nun in allen 16 Bundesländer gleichzeitig Ferien. Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden des Jahres. Am Freitagnachmittag mischten sich auf den Fernstraßen heimkehrende Pendler, Schwerverkehr und Urlauber. Auch in der Nähe mehrerer Städte gab es Staus, so bei Hamburg und Frankfurt.

Der ADAC erwartet auch am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag viele Staus. Im vergangenen Jahr war das erste Augustwochenende demnach mit insgesamt 4201 Staus das verkehrsreichste der zwölf Sommerferien-Wochen. In diesem Jahr verschärfen laut ADAC rund 1.000 Baustellen und Sperrungen die Lage zusätzlich.