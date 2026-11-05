Nebelschleier vielerorts zum Start in den Tag. Doch nach einem trüben Morgen zeigt sich in manchen Regionen danach die Sonne.

Offenbach (dpa) – Graue Schleier statt klarer Sicht: In vielen Teilen Deutschlands startet der Tag neblig. Vor allem im Süden und im Norden soll es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise Nebel geben. Mitunter sei eine Sichtweite von 150 Metern und darunter möglich. Das trifft vor allem den Berufsverkehr am Morgen.

Löst sich dieser jedoch erst einmal auf, wird es tagsüber oft heiter und teilweise auch länger sonnig. Nur vereinzelt soll es den ganzen Tag über trüb bleiben. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad.

Auch am Freitag hält sich der Nebel gebietsweise zäh. Im Nordwesten bis zum Erzgebirge und zum Bayerischen Wald kann es aber teils sonnig werden. Im äußersten Südwesten können laut Vorhersage ein paar Regentropfen gegen Abend nicht ausgeschlossen werden. Je nach Sonnenschein erreichen die Höchsttemperaturen 3 bis 11 Grad.