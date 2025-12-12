Nächstes Erdbeben erschüttert Norden Japans

Tokio (dpa) – Der Norden Japans ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Ein Aufruf der nationalen Wetterbehörde zu Vorsicht vor Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe an den Küsten im Norden und Nordosten des Inselreichs wurde später wieder aufgehoben. An der Küste Hokkaidos und der Präfektur Aomori waren zuvor Wellen von etwa 20 Zentimetern Höhe beobachtet worden. Es gab jedoch keine Berichte über Verletzte oder Schäden.

Das Beben mit einer Stärke von 6,7 ereignete sich vor der Küste von Aomori in 20 Kilometern Tiefe. Die Region war erst vor wenigen Tagen von einem Beben der Stärke 7,5 erschüttert worden. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Die Wetterbehörde warnte daraufhin, dass es in den folgenden Tagen zu einem weiteren, möglicherweise sogar noch stärkeren Erdbeben kommen könnte.