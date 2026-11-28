Stürme sorgen für eine Verschiebung der Thanksgiving-Parade – Tausende bereiten sich in New York nun auf den Nachholtermin vor. Eine Schulkapelle aus Texas kann dank hoher Spenden länger bleiben.

New York (dpa) – Nach der wetterbedingten Verschiebung bereiten sich in New York Tausende auf die traditionelle Thanksgiving-Parade vor, die heute am frühen Nachmittag deutscher Zeit nachgeholt werden soll. Die eigentlich für Donnerstag geplante Parade musste wegen der heftigen Stürme an der US-Ostküste zunächst abgesagt werden.

Infolge der Stürme sind weiterhin knapp 350.000 Menschen ohne Strom. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Pennsylvania und New Jersey sowie Missouri im mittleren Westen der USA. Mancherorts gelten weiter Flutwarnungen.

Kapelle sammelt 350.000 Dollar an Spenden

Die New Yorker Thanksgiving-Parade findet in diesem Jahr zum 100. Mal statt. Für Samstag wird mit kühlen Temperaturen und Wind gerechnet, aber keinem Regen. Für das alljährliche Spektakel mit Ballons, Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierten Figuren reisen Tausende Menschen in die Stadt – Besucher und Mitlaufende.

Einige der Kapellen starteten nach der Verschiebung Spendenkampagnen. So sollen die entstandenen Mehrkosten für die teilweise Hunderte Mitglieder zählenden Musikgruppen aufgefangen werden. Eine Schulkapelle aus Texas sammelte dem Sender CBS zufolge etwa 350.000 Dollar an Spenden, um für mehr als 500 Schüler den Aufenthalt in New York verlängern zu können.

Beim Sturm an dem wichtigen Feiertag Thanksgiving wurden in mehreren Bundesstaaten im Osten der USA Sturmböen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen, wie der Sender «The Weather Channel» berichtete. In West Virginia erreichten die Böen knapp 120 Kilometer pro Stunde, in Virginia 117 und in New Jersey 113 Kilometer pro Stunde. Es kam zu massiven Störungen im Flugverkehr.

Wetter könnte auch Rückreiseverkehr stören

In den Tagen rund um das amerikanische Erntedankfest reisen Millionen von Menschen zu Freunden und Familien, entsprechend ballt es sich an Flughäfen und im Straßenverkehr. Laut dem Dienstleister «Accuweather» könnte ein weiteres Tief am Sonntagabend und Montagmorgen erneut Regen und kräftigen Wind an die Ostküste bringen und den Rückreiseverkehr beeinträchtigen.