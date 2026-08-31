Am Ende eines Technofestivals in der Schweiz fallen mehrere Schüsse. Eine junge Italienerin stirbt. Unter den fünf Verletzten ist auch eine Deutsche. Der oder die Täter sind weiter flüchtig.

Aarau (dpa) – Unter den durch Schüsse bei einem Technofestival in der Schweiz verletzten Opfern ist auch eine deutsche Frau. Das teilte die Aargauer Kantonspolizei nach Angaben der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am späten Abend mit. Bei den anderen vier Verletzten handele es sich um Schweizer Männer. Die leicht bis schwer verletzten Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Sie seien 24 bis 31 Jahre alt. Durch die Schüsse war am frühen Sonntagmorgen eine 22-jährige Italienerin getötet worden.

Ein oder mehrere Täter hatten den Angaben zufolge zahlreiche Schüsse aus mindestens zwei Waffen abgegeben. Die Polizei teilte am Abend weiter mit, nach dem oder den Tätern werde nach wie vor intensiv gefahndet. Das Motiv für die Tat sei noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich entweder um einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu handelt. An den Ermittlungen sind Schweizer Behörden sowie Ermittler aus dem nahen Ausland beteiligt.

Die Besucherinnen und Besucher des Raves waren gerade dabei, nach Hause zu gehen, als die Schüsse fielen. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Polizei noch weit mehr als 100 Menschen auf dem Gelände. Das italienische Todesopfer wohnte in der Region. Aarau liegt im Kanton Aargau etwa 40 Kilometer westlich von Zürich.