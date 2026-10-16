Das Wochenende wird nass und kühler. In der neuen Woche steigen die Temperaturen wieder, doch schon zur Wochenmitte kündigen sich neue Tiefausläufer an.

Offenbach (dpa) – Nach milden Herbsttagen wird das Wochenende weniger freundlich und kühler. Tief «Irima» bringt am Samstag eine Kaltfront nach Deutschland. Und das bedeutet Regen, Wind und sinkende Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Die Höchstwerte liegen am Samstag nur noch zwischen 10 Grad in der Eifel und 18 Grad am östlichen Alpenrand. Der Regen verlagert sich im Laufe des Tages von der Mitte in den Osten und Süden. An der See weht ein steifer Wind.

Am Sonntag bleibt es regnerisch. «Im Norden, Osten und Südosten macht sich bald jedoch zunehmender Hochdruckeinfluss bemerkbar», sagte DWD-Meteorologe Simon Trippler. Hoch «Gerhard» docke in Südskandinavien an und vertreibe die Regenwolken nach Westen. «Bei Dauerregen und Temperaturen im einstelligen Bereich fühlt sich das Ganze im Westen und Südwesten zum Teil ziemlich herbstlich an», so der Meteorologe.

In der neuen Woche steigen die Temperaturen laut DWD wieder an. «Aber bereits Mitte der Woche wollen neue Tiefausläufer in Deutschland Fuß fassen. Für die Natur wären es gute Nachrichten», sagte Trippler.