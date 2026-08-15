Heiß und schwül, dann Blitz und Donner: Wo am Sonntag Unwetter drohen und wie sich das Wetter zum Wochenstart wandelt.

Offenbach (dpa) – Tage mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke sind zum Start in die Woche erst einmal weitgehend vorbei. Doch der Sonntag bringt dem Deutschen Wetterdienst zufolge in der Südhälfte noch einmal schwülheiße 28 bis 33 Grad. Und: Es ziehen Gewitter auf. Bereits in der Nacht zum Sonntag kann es in einem Streifen vom Saarland bis nach Brandenburg lokale Schauer und Gewitter geben.

Der Sonntag bringe in einer Linie von der Eifel bis in die Lausitz kräftige Schauer und Gewitter, die lokal auch unwetterartig ausfallen können. Im Norden und in der Mitte bleibt es den Meteorologen zufolge meist trocken. Im Norden steigen die Temperaturen auf maximal 27, im Süden auf heiße 33 Grad.

Zum Wochenstart kommt dann etwas Abkühlung. Im Süden gebe es am Montag bei starker Bewölkung schauerartigen, teils gewittrigen Regen. Auch im Norden könne es regnen. Die Temperaturen bleiben aber überall unter der 30-Grad-Marke. Am Tag darauf bleibt es im Südwesten weitgehend trocken, sonst könne es gebietsweise regnen und auch einzelne Gewitter geben. Im Norden steigen die Temperaturen auf maximal 25 Grad, im Südwesten geht es wieder Richtung 30 Grad.