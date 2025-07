Eine ältere Urlauberin wird verletzt aus dem Wasser geholt, Rettungsschwimmer schlagen Alarm. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Zwischenfall an der Playa de Palma?

Palma (dpa) – Nach einem vermuteten Hai-Angriff ist an der Playa de Palma auf Mallorca ein mehrstündiges Badeverbot verhängt worden. Eine 85 Jahre alte italienische Urlauberin hatte kurz vor Mittag beim Baden auf Höhe des Strandlokals «Balneario 06» – in Deutschland als «Ballermann 6» bekannt – eine schlimme Verletzung an der linken Wade erlitten, wie die Regionalzeitungen «Diario de Mallorca» und «Última Hora» sowie weitere Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel berichteten. Die Urlauberin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zunächst war von einem möglichen Angriff eines Blauhais die Rede – einer auch im Mittelmeer vorkommenden Haiart, die jedoch in der Regel auf hoher See lebt und selten in Strandnähe gesichtet wird. «Schwimmen ist wegen einer möglichen Hai-Attacke verboten», rief eine Rettungsschwimmerin nach dem Vorfall an der Playa immer wieder in ein Megafon.

Die Polizei und Rettungskräfte bestätigten zunächst eine Bisswunde, Experten zweifelten jedoch bald an einem Hai-Angriff. Auf Fotos der klaffenden Wunde seien keine typischen Bissspuren zu erkennen, hieß es. Stattdessen könnten laut Einschätzung von Fachleuten ein Drückerfisch oder ein Blaufisch für die Verletzung verantwortlich sein. Diese Arten leben ebenfalls im Mittelmeer und sind für gelegentliche Bisse bekannt, gelten jedoch als weniger gefährlich.

Experten rätseln

«Wir versuchen nun herauszufinden, was die Frau gebissen haben könnte. Es sieht aber nicht nach einem Hai aus», wurde die Leiterin der Stiftung für den Meeresschutz des Palma Aquariums, Debora Morrison, in der «Mallorca Zeitung» zitiert. «Wir haben gehört, dass vor ein paar Tagen ein Blauhai gesichtet wurde», sagte sie. Für diese Information gebe es aber keine Beweise.

Nach dem Vorfall hatten Rettungsschwimmer um die Mittagszeit Badegäste schnell aus dem Wasser geholt und den gesamten Strandabschnitt zwischen den Balnearios 1 und 10 gesperrt. Sie suchten auch das Wasser mit Jetskis ab – bisher ohne Ergebnis. Am Nachmittag wurden die roten Flaggen wieder durch gelbe und grüne ersetzt. Baden ist wieder erlaubt.