Dhaka (dpa) – Nach dem Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände mit vielen Kindern in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist die Zahl der Todesopfer auf 27 gestiegen. Sieben Menschen seien in der Nacht zu Dienstag an ihren Verletzungen gestorben, teilte der Assistent der Übergangsregierung, Sayedur Rahman, mit. Unter den Todesopfern seien 25 Kinder sowie der Pilot des Flugzeugs. Zudem werden demnach 78 Personen, die bei der Katastrophe verletzt wurden, noch in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Die meisten von ihnen erlitten Brandverletzungen.

Ein Trainingsjet der Luftwaffe Bangladeschs war am Montagnachmittag auf das Gelände der Schule Milestone School and College im Stadtteil Uttara abgestürzt. Dabei krachte es gegen ein zweistöckiges Schuldgebäude und ging in Flammen auf.

Die Maschine war kurz vorher von einem Luftwaffenstützpunkt in Dhaka abgehoben. Die Absturzursache ist noch unbekannt. Der Pilot meldete laut Angaben der Streitkräfte nach dem Start einen technischen Fehler an der Maschine. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zahlreiche Kinder in der Schule.