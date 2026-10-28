Fünf Menschen wurden verletzt, als der Wagen in einem Ort bei Hannover in eine Gruppe fuhr. Die Polizei spricht von einem gezielten Angriff. Nun haben die Ermittler den mutmaßlichen Fahrer gefunden.

Neustadt am Rübenberge (dpa) – Nach dem gezielten Angriff mit einem Auto auf eine Menschengruppe bei Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Die Ermittler werfen dem Beschuldigten versuchten Totschlag in fünf Fällen vor. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, gezielt auf mehrere Personen zugefahren zu sein. Zum Alter und zur Nationalität des Verdächtigen gab es zunächst keine Angaben.

Am späten Montagabend hatte ein Fahrer ein Auto im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge gezielt in eine kleine Menschengruppe gesteuert. Mindestens fünf Menschen wurden leicht bis schwer verletzt. Beamte, die in der Nähe eine Verkehrskontrolle durchführten, schossen auf den Wagen, um den Angriff zu stoppen. Der Fahrer ließ das Auto zurück und floh.

Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich die Beteiligten kannten. Nach Polizeiangaben gehören sie Großfamilien an.

Tat richtete sich gezielt gegen bestimmte Personen

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Tat aufzuklären und alle Tatbeteiligten, vor allem natürlich diejenigen, die hier Gewalt gegen Menschen verübt haben, zu ermitteln», sagte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten. «Nach unseren aktuellen Erkenntnissen richtete sich die Tat gezielt gegen bestimmte Personen und nicht gegen Unbeteiligte.» Wer Hinweise zur Tat geben könne oder Videoaufnahmen habe, solle sich bei der Polizei melden.

Die Beamten korrigierten in der aktuellen Meldung eine Information vom Vortag, nach der drei Personen vorübergehend festgenommen wurden. Diese falsche Angabe sei aufgrund eines internen Übermittlungsfehlers passiert, hieß es. Demnach gab es lediglich eine allgemeine Personenkontrolle im Rahmen der laufenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen.