Ein Mann ist in Hattingen im südlichen Ruhrgebiet schwer verletzt aufgefunden worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Was bisher bekannt ist.

Hattingen (dpa) – Nach einem Angriff auf einen Mann in der nordrhein-westfälischen Stadt Hattingen ermittelt eine Mordkommission. Der Mann sei gegen 15.20 Uhr schwer verletzt auf offener Straße entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin in Hagen. Daraufhin sei ein größerer Polizeieinsatz angelaufen.

Der Schwerverletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Zur Art der Verletzungen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Berichte, wonach es sich um einen Axtangriff gehandelt habe, wollten sie nicht kommentieren.

Ob es sich beim Fundort des Verletzten auch um den Tatort handelt, sei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Essen führe die Ermittlungen. Es gebe bislang keine Festnahme.