Ein Wohngebäude bricht in sich zusammen. Große Teile stürzen in eine Baugrube. Retter wissen zunächst nicht, ob unter den Trümmern noch Überlebende eingeschlossen sind.

New York (dpa) – Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohngebäudes in New York sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und 17 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien sieben Kinder, sagte Feuerwehrchef Lillian Bonsignore vor Journalisten. Vier Verletzte schwebten demnach in Lebensgefahr. Unklar war zunächst, ob weitere Opfer unter den Trümmern verschüttete wurden. «Wir wissen nicht, wie viele Menschen noch in dem eingestürzten Bereich sind», sagte Bonsignore.

An der Bergungs- und Rettungsaktion waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde beteiligt. Es handle sich um einen «extrem gefährlichen» Einsatz, bei dem das Vorgehen der Retter gut abgestimmt werden müsse, um mögliche Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zu gefährden, sagte Bonsignore. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr sei leicht verletzt worden. Der Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, Zohran Mamdani, begab sich zum Ort des Unglücks und sprach von einem «verheerenden Einsturz».

Feuerwehr war binnen einer Minute vor Ort

Das Gebäude im Stadtteil Brooklyn war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Ob diese Grube womöglich zum Einsturz des Gebäudes beitrug, war zunächst unklar – die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Die Feuerwehr sprach von einem dreistöckigen Gebäude – wobei in den USA das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt wird.

Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als eine Minute nach der Alarmierung vor Ort. Auch im Nachbargebäude seien aufgrund des Einsturzes Menschen eingeschlossen gewesen, hieß es. Sie konnten jedoch zügig befreit werden.