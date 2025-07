Mindestens neun Tote bei Brand in Wohnheim in den USA

Fall River (dpa) – Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in den USA sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen seien bei dem Brand in dem Wohnheim in der Stadt Fall River im US-Bundesstaat Massachusetts verletzt worden, mindestens ein Mensch lebensgefährlich, teilten die zuständigen Behörden mit.

Mehr als 30 Bewohner der Einrichtung wurden in Krankenhäuser gebracht, zudem kurzzeitig mindestens 5 der rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die den Brand bekämpften. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar und werde nun untersucht, hieß es von den Behörden. Rund 70 Menschen waren in der Einrichtung namens «Gabriel House» untergebracht.