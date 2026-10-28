Bahn Mindestens 30 Tote bei Zugunglück in Spanien dpa 28.10.2026, 10:08 Uhr

i Die Zahl der Todesopfer kann noch steigen. Juanma Jiménez. DPA

Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Zentralspanien sind nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo waren ein Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo und ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe kollidiert.

Madrid (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Zentralspanien sind nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo waren ein Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo und ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe kollidiert. © dpa-infocom, dpa:261028-930-904948/5







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