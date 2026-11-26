Ein Mann sticht in einem Zug nördlich von London auf mehrere Menschen ein. Es folgen aufwendige Ermittlungen. Gut ein Jahr nach der Tat steht nun der Schuldspruch fest.

Cambridge (dpa) – Ein Mann, der im November letzten Jahres mehrere Menschen in einem Zug in England niedergestochen hatte, ist wegen versuchten Mordes in insgesamt 14 Fällen schuldig gesprochen worden. Zu diesem Urteil kamen die Geschworenen im Cambridge Crown Court nach einem wochenlangen Prozess, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Der inzwischen 33-Jährige hatte am Abend des 1. November 2025 in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon mit einem Messer um sich gestochen und dabei mehrere Menschen teils schwerst verletzt. Der Vorfall beherrschte tagelang die Schlagzeilen in Großbritannien.

Bereits vor der Tat hatte der Mann Gewalttaten verübt, wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte: Vier der 14 Anklagepunkte wegen versuchten Mordes beziehen sich demnach auf vorausgegangene Taten. Demnach hatte der Mann am Tag davor einen Jugendlichen und zwei Männer im nahe gelegenen Peterborough attackiert, der Teenager wurde dabei verletzt. Kurz darauf griff er zudem einen weiteren Jugendlichen in London an und verletzte ihn dabei im Gesicht.

Täter schuf «Szene voller Angst und Gewalt»

Zum Zeitpunkt der Taten litt der Mann psychiatrischen Gutachtern zufolge unter einer akuten Psychose infolge einer Schizophrenie. Der 33-Jährige ist derzeit in einer psychiatrischen Hochsicherheitsklinik untergebracht und wurde per Video zum Prozess zugeschaltet. Er hatte die Angriffe laut PA zwar eingeräumt, eine Tötungsabsicht jedoch bestritten. Der Gesundheitsdienst NHS kündigte der BBC zufolge eine Untersuchung zur bisherigen medizinischen Versorgung des Mannes an.

Sam Blackburn von der British Transport Police sprach nach dem Schuldspruch von einer der «bedeutendsten und komplexesten» Ermittlungen in der Geschichte der Behörde. Der Täter habe eine Situation geschaffen, «die ich nur als eine schreckliche Szene voller Angst und Gewalt beschreiben kann». Ganze Waggons voller Menschen hätten um ihr Leben gefürchtet.

Die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander lobte in einem Beitrag auf der Plattform X den «außerordentlichen Mut» der Passagiere und Zugmitarbeiter, die dabei geholfen hätten, Leben zu retten. Den Betroffenen sei nun Gerechtigkeit widerfahren, schrieb sie.

Das Strafmaß wird nach Angaben des Richters im Februar verkündet. Er wolle bis dahin medizinische Gutachten prüfen. Versuchter Mord wird in England und Wales im Höchstfall mit einer lebenslangen Haft bestraft.