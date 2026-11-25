Der Bundestag gedenkt getöteter Frauen – der Kanzler kündigt konkrete Schritte an. Die Garderobe vieler Abgeordneter passt zum Gedenktag. Ein Nachspiel hat die Attacke auf eine Frau vom Vortag.

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat der Opfer von Femiziden in einer Schweigeminute gedacht. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte einen besseren Schutz vor Femiziden als bisher an. «Ich möchte Ihnen versichern, dass wir als Bundesregierung alles tun werden, um Frauen, Mädchen und Kinder in unserer Gesellschaft besser zu schützen, als dies uns in der Vergangenheit gelungen ist», sagte Merz am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen im Parlament. Erste Gesetzgebungsvorschläge und Entscheidungen gebe es bereits, sagte Merz.

Vor der Generaldebatte um den Haushalt des Kanzlers rief Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in eindringlichen Worten zu weiteren Schritten gegen Gewaltakte gegen Frauen auf. «Wir sollten aus den Erfahrungen anderer Länder lernen», sagte Klöckner. So habe Spanien schon vor rund 20 Jahren einen mutigen Weg mit verpflichtender Präventionsarbeit an Schulen und konsequenter Täterüberwachung beschritten. Der Fokus liege dort auf Opferschutz. «Nicht die Opfer von Gewalt sollen sich schämen. Die Täter sollten es», sagte Klöckner. Merz dankte Klöckner für ihre Worte.

Warum viele Abgeordnete Orange tragen

Klöckner und zahlreiche andere Abgeordnete hatten an dem als Orange Day begangenen Gedenktag eine Garderobe in Orange gewählt. Die Farbe steht in diesem Zusammengang für eine hellere, gewaltfreie Zukunft. Die Abgeordneten gedachten der Opfer der Femizide stehend.

Am Vortag hatten Bundesregierung und Bundeskriminalamt jüngste Zahlen vorgelegt: Im Schnitt alle drei Tage registriert die Polizei die Tötung einer Frau und alle sechs Minuten einen körperlichen Angriff auf eine Frau durch einen Partner oder Ex-Partner. Der internationale Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geht auf den Mord an Frauen am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik zurück.

Klöckner versus AfD: Lassen Herabwürdigung nicht gelten

Nach Merz' Haushaltsrede spielte der Orange Day erneut eine Rolle. Klöckner kritisierte einen persönlichen Angriff eines AfD-Politikers auf Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) vom Vortag. «Wiederum wurde eine Frau Zielscheibe der äußerlichen Bewertung», stellte Klöckner fest. Herabwürdigungen von Menschen als Person lasse der Bundestag «nicht gelten».

Der Thüringer AfD-Politiker Stefan Schröder hatte zu Bär gesagt: «Sie sind wahrscheinlich die erste Ministerin, die im Pyjama ihre Haushaltsrede hält.» Klöckner brachte den Fall zur Sprache, weil Schröder Einspruch gegen den ihm erteilten Ordnungsruf einlegte, wie die Parlamentspräsidentin mitteilte. Dem Einspruch sei «nicht abgeholfen» worden, er werde als Unterrichtung verteilt. Der Bundestag werde am Nachmittag darüber entscheiden.

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