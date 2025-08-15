Tingleff (dpa) – Bei einem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei in einem X-Beitrag mit. Der Personenzug sei in der Region Südjütland zwischen Kliplev und Tingleff entgleist. Rettungskräfte und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie viele Menschen verletzt wurden oder wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte in einem X-Beitrag mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg für den Rest des Tages eingestellt wurde.