Kiew (dpa) – Ein Unbekannter hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Polizeiangaben mehrere Menschen erschossen und verletzt. Der Mann sei, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt habe, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit. Die Zahl der Opfer werde noch überprüft, schrieb er.

Medienberichten zufolge hatte der Mann zuvor im Stadtbezirk Demijiwka mit einem Schnellfeuergewehr auf Passanten geschossen. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, flüchtete er demnach in einen Supermarkt. Versuche, Kontakt mit dem etwa 60-Jährigen aufzunehmen, sind nach Angaben Klymenkos gescheitert. Daher sei das Geschäft gestürmt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. In dem Zusammenhang hat auch der Umsatz von Waffen in der Bevölkerung deutlich zugenommen.