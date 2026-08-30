Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ob es Tote gegeben hat, ist noch unklar. Auch zum Täter oder den Tätern gibt es noch keine Hinweise.

Aarau (dpa) - Bei einer Veranstaltung im schweizerischen Aarau sind in der Nacht Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mitteilte. Ob es bei dem Vorfall auch Tote gegeben hat, ist noch nicht bekannt.

Auf einem Video, das die Schweizer Zeitung «Blick» veröffentlicht hat und das von der Nähe des Tatorts stammen soll, sind rund zehn Schüsse zu hören. Die Zeitung zitiert eine Polizeisprecherin, die als Tatort die Pferderennbahn in Schachen nannte. Zum Zeitpunkt der Schüsse gegen etwa 3 Uhr morgens fand dort ein Rave statt.

Unklar ist auch, wer die Schüsse abgegeben hat. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Aarau im Schweizer Kanton Aargau liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich.

Die Polizei bittet darum, Video- und Bildmaterial an den Instagram-Kanal der Kantonspolizei Aargau zu senden.