Fast 200.000 Frauen und Mädchen wurden im vergangenen Jahr allein Opfer häuslicher Gewalt - und das ist längst nicht das einzige Problemfeld. Trotzdem sieht die Politik auch positive Zeichen.

Berlin (dpa) - Statistisch gesehen registriert die Polizei alle drei Tage die Tötung einer Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner, alle zehn Minuten eine Sexualstraftat gegen eine Frau und alle sechs Minuten einen körperlichen Angriff auf eine Frau durch einen Partner - ein «bestürzender Befund», wie Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) bei der Vorstellung der jüngsten Daten des Bundeskriminalamts sagte. Die Zahl weiblicher Opfer von Gewalt ist demnach 2025 erneut gestiegen, und zwar über alle Deliktgruppen hinweg. Bei häuslicher Gewalt sei ein Allzeithoch erreicht.

Hubig stellte gemeinsam mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Familienministerin Karin Prien (CDU) in Berlin zwei Statistiken vor: das «Bundeslagebild Häusliche Gewalt» und das «Bundeslagebild Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten». Die Berichte beziehen sich zum Teil auf dieselben Zahlen des Bundeskriminalamts, so etwa bei häuslicher Gewalt. Die spezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten gehen aber darüber hinaus.

Was die konkreten Zahlen sagen

Bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten wurden 2025 insgesamt 1.176 weibliche Opfer erfasst - im Vergleich zu 859 im Jahr davor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt, davon 209 durch Gewalt in der Partnerschaft oder der Familie, wie das BKA darlegt. 2024 registrierte die Statistik insgesamt 308 getötete Frauen und Mädchen.

Die Zahl der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt stieg 2025 um 2,8 Prozent auf 197.667. Bei Sexualstraftaten wurden 54.675 Frauen und Mädchen als Opfer registriert, 2,3 Prozent mehr als 2024. Knapp die Hälfte der Opfer ist jünger als 18 Jahre. Bei sogenannter digitaler Gewalt zeigt die Statistik sogar eine Zunahme von 15,7 Prozent auf 31.221 weibliche Opfer. Beim Menschenhandel schoss die Zahl der weiblichen Opfer um 17,7 Prozent auf 698 nach oben.

Frauenfeindliche Straftaten - also durch Frauenhass motivierte Taten - weist die Statistik gesondert aus: Die Zahl stieg 2025 um 46,8 Prozent auf 819 Delikte. Darunter sind laut BKA 54 Gewaltdelikte, im Vergleich zu 39 im Jahr davor. Ein versuchter sogenannter Ehrenmord wurde registriert - das weibliche Opfer überlebte mit leichten Verletzungen. 51,4 Prozent der frauenfeindlichen Straftaten waren Beleidigungen, gefolgt von Propagandadelikten (12,6 Prozent) und Volksverhetzungen (11,4 Prozent).

Was über die Täter bekannt ist

Bundesinnenminister Dobrindt nannte die Zahlen insgesamt schockierend. Von allen Opfern häuslicher Gewalt - registriert wurden insgesamt rund 280.000 - waren nach seinen Worten mehr als 70 Prozent weiblich, knapp 30 Prozent männlich. 75 Prozent der Tatverdächtigen seien männlich. Der Anteil deutscher Tatverdächtiger lag nach seinen Worten bei gut 64 Prozent, der nichtdeutscher Verdächtiger bei knapp 36 Prozent und damit überproportional hoch.

«Das ist jetzt auch nicht neu», sagte der CSU-Politiker. «Das hat auch sehr stark etwas mit kulturellen Situationen zu tun, das hat etwas mit Entwicklung in Familien zu tun, das hat etwas mit einer vermeintlichen Dominanz des männlichen über das weibliche Geschlecht zu tun.» Zugleich gebe es eine massiv erhöhte Zahl nichtdeutscher Opfer in der Statistik, fügte er hinzu.

Was die Politik tun will

Familienministerin Prien erinnerte daran, dass die Statistik nur das sogenannte Hellfeld ausweise - also nur die angezeigten Straftaten. Einer Dunkelfeldstudie zufolge wird der weit überwiegende Teil von Gewalttaten der Polizei nicht bekannt. Es gebe aber immerhin Hinweise, dass das Themenfeld weniger mit Tabus belegt sei und häufiger angezeigt werde, sagte die Ministerin. Es sei ein Fortschritt, wenn in der Gesellschaft darüber gesprochen werde.

«Am Ende müssen wir erreichen, dass es eine Veränderung in den Köpfen der Menschen, insbesondere der Männer stattfindet», sagte Prien. Sie setze deshalb besonders auf Prävention, die schon in den Schulen ansetze. Als Hilfen für Betroffene strich sie besonders das Gewalthilfetelefon heraus, bei dem Opfer Rat und Hilfe bekommen können. Das seit 2025 geltende Gewalthilfegesetz soll den Ausbau von Frauenhäusern voranbringen und 2032 den Rechtsanspruch auf einen Platz begründen.

Innenminister Dobrindt berichtete von der Entwicklung der sogenannten Tarn-App, mit der Opfer auf dem Handy Beweise sichern können, zum Beispiel Bilder von Verletzungen. Das Besondere: Die App ist versteckt in anderen Anwendungen, so dass sie für andere nicht sofort erkennbar ist. Mehrere Tausend Menschen nutzten dies bereits, sagte Dobrindt.

Justizministerin Hubig betonte, dass schon mehrere Gesetzesänderungen beschlossen oder auf den Weg gebracht wurden. So soll die Verwendung von Ko-Tropfen bei sexuellen Übergriffen nun schärfer bestraft werden. Der Gewaltschutz soll im Familienrecht stärker verankert werden, digitale Gewalt schärfer geahndet werden. Nicht zuletzt will Hubig die Strafen für sogenannte Femizide verschärfen, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind.

Die gesellschaftliche Diskussion sei wichtig, sagte die SPD-Politikerin. «Und ich habe den Eindruck, dass wir tatsächlich auch weiter gekommen sind mit dieser Diskussion.» Nicht nur die Scham müsse die Seite wechseln, sondern auch die Angst. Sie wolle, dass man irgendwann einmal sagen könne: «Die Frauen und Mädchen in Deutschland können sich sicher fühlen, egal wo sie sind.»