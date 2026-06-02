Mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 25 gilt man laut WHO als übergewichtig. In Deutschland trifft das auf jeden Zweiten zu. Bei den Männern ist der Anteil der Übergewichtigen sogar noch größer.

Wiesbaden (dpa) – Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig. Das geht aus den Ergebnissen des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Demnach hatten im Jahr 2025 gut die Hälfte der Erwachsenen, also 53,4 Prozent, einen Body-Mass-Index (BMI) über 25. Ab diesem Wert stuft die Weltgesundheitsorganisation Erwachsene als übergewichtig ein. 17,9 Prozent galten sogar als adipös. Das bedeutet, dass sie einen BMI über 30 hatten und damit als stark übergewichtig galten.

Den Angaben zufolge sind Männer häufiger übergewichtig als Frauen. Demnach hatten zwei Drittel der Männer (62,6 Prozent) im Jahr 2025 einen BMI über 25, ein Fünftel (19,9 Prozent) galt als adipös. Bei den Frauen waren im vergangenen Jahr 43,8 Prozent übergewichtig und 15,8 Prozent adipös.

Durchschnittsgewicht leicht angestiegen

Das Durchschnittsgewicht der Deutschen ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen: Wie aus den Mikrozensus-Zahlen für 2025 hervorgeht, wiegt der Durchschnittsmensch in Deutschland 78,3 Kilogramm. 2021 lag das Durchschnittsgewicht noch bei 77,7 Kilogramm, 2017 waren es 77 Kilogramm. Der Durchschnittsmann wiegt dabei 86,5 Kilogramm, die Durchschnittsfrau 69,7 Kilogramm. Alle Angaben zu Gewicht und Größe beziehen sich auf erwachsene Personen ab 18 Jahren.

An der Durchschnittsgröße der Deutschen hat sich hingegen über die vergangenen Jahre kaum etwas verändert. Im Jahr 2025 war der Durchschnittsmensch in Deutschland 1,73 Meter groß. 2021 waren es ebenfalls 1,73 Meter, 2017 einen Zentimeter weniger (1,72 Meter). Die durchschnittliche Frau ist dabei 1,66 Meter groß, der durchschnittliche Mann kommt auf 1,79 Meter.

Körpergröße nimmt mit dem Alter ab, Gewicht nimmt zu

Jüngere Menschen sind im Schnitt größer. Den Angaben zufolge sind die 18- bis 24-Jährigen durchschnittlich 1,75 Meter groß, am kleinsten ist laut den Statistikern die Altersgruppe ab 75 mit 1,68 Metern.

Während also die durchschnittliche Körpergröße mit dem Alter zurückgeht, verhält es sich mit dem Körpergewicht umgekehrt. Dieses steigt im Schnitt bis ins mittlere Alter an und geht dann wieder zurück. Am schwersten sind demnach die Menschen in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit 81,3 Kilogramm. Am leichtesten sind die 18- bis 24-Jährigen mit 72,5 Kilogramm.

Zahl der Woche des Statistischen Bundesamtes