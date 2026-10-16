An einer Grundschule im Westen der USA kommt es zu einer blutigen Gewalttat. Es soll mindestens fünf Tote geben. Auch der Täter wird erschossen.

Bend (dpa) – An einer Grundschule im US-Bundesstaat Oregon ist es zu einer folgenschweren Gewalttat gekommen. Neben dem Angreifer, der nach Polizeiangaben erschossen wurde, kamen drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben, wie die Sender CBS News und CNN unter Berufung auf Ermittlerkreise berichteten.

Die Polizei hatte bei einer ersten Pressekonferenz von mindestens zwei Verletzten gesprochen, die in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden seien. «Unter den Opfern befinden sich auch Kinder», sagte Polizeisprecherin Sheila Miller. Für die Berichte zu mehreren Todesopfern gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Bericht: Angreifer von Passant erschossen

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Tat von einem einzelnen Angreifer verübt. Er sei kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte in der Schule erschossen worden, sagte Miller. Ob die Polizei ihn erschoss oder eine dritte Person, war zunächst unklar – ebenso wie die genauen Umstände und das Motiv der Tat. Laut CBS News soll es sich bei dem Täter um einen Teenager handeln, der angeblich von einem Passanten erschossen wurde.

Im ersten Notruf bei der Polizei hatte es zunächst geheißen, ein Mann habe auf ein Auto geschossen. Kurz darauf meldeten sich den Angaben zufolge weitere Anrufer und beschrieben, dass der Täter die Schule betreten und das Feuer eröffnet habe. Daraufhin sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt.

Nach Polizeiangaben besuchen zwischen 400 und 450 Schüler die Silver Rail Elementary School in Bend. Die Stadt liegt mittig im Westküsten-Bundesstaat Oregon und hat gut 100.000 Einwohner.