Wegen eines Kurzschlusses im Technikraum fällt in der Klinik in Radevormwald der Strom aus. In der Nacht werden rund 50 Patientinnen und Patienten aus dem Krankenhaus gebracht.

Radevormwald (dpa) – Eine Maus hat ein Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Nager in der Klinik in Radevormwald einen Kurzschluss im Traforaum verursacht, so dass der Strom in der gesamten Klinik ausfiel, wie die Stadt und der Oberbergische Kreis mitteilten. 50 Patientinnen und Patienten seien deshalb in der Nacht in andere Krankenhäuser verlegt worden.

Am Dienstagabend sei die Brandmeldeanlage der Klinik ausgelöst worden. Die Feuerwehr stellte Rauch an den Trafo-Anlagen im Technikraum fest, es habe eine Überspannung gegeben. Die Notstromaggregate hätten zwar einen Teil des Krankenhauses weiterhin mit Strom versorgt. Da aber die Wiederherstellung des Stromnetzes in der ganzen Klinik nicht absehbar war, habe man sich in der Nacht entschieden, das Krankenhaus zu räumen.

Rund 30 weitere Patienten, die am Mittwoch entlassen worden wären, hätten noch am Abend nach Hause gedurft. Die anderen Patienten wurden in andere Kliniken gebracht. Sobald die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt ist, sollten sie zurückverlegt werden.