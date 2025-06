Metzingen (dpa) – Die einen lieben sie in der Suppe, die anderen angebraten mit Ei: Maultaschen sind des Schwaben Leibgericht. Mehr als 150 Sorten gab es am Wochenende nach Veranstalterangaben beim ersten «Maultaschen-Fäschdival» in Metzingen an fast 50 Ständen und in der örtlichen Gastronomie. Die Veranstaltung soll nun jährlich stattfinden. Die 23.000-Einwohner-Stadt am Nordrand der Schwäbischen Alb ist für ihre Outlet-City Metzingen bekannt.

«Ich bin als Schwabe natürlich mit der Maultasche aufgewachsen», sagt Initiator Hans-Peter Schwarz von einer Tübinger Marketingagentur. «Was ich ganz, ganz toll finde, die Maultasche, die ist so vielseitig.» Vegan, vegetarisch, klassisch – «die gibt es gerollt, gefaltet, am Spieß, als Burger...».

«Teigtaschen aller Welt, vereinigt euch»

Neben Besonderheiten wie Maultaschen-Eis oder Maultaschen-Spätzle waren auch internationale Teigtaschen im Angebot. «Die schwäbische traditionelle Maultasche lädt die artverwandten Teigtaschen aus aller Welt nach Metzingen ein unter dem Motto „Teigtaschen aller Welt, vereinigt euch“», sagt Schwarz.

Mongolische Dumplings und indische Samosas sind Beispiele. Zudem servierten die Händler süße Varianten mit Marzipan, Schokolade oder Nougat. Stadtführungen drehten sich um das Thema Maultaschen.