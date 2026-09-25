Am Wochenende kann es noch mal über 30 Grad warm werden. Das haben wir Hoch «Arno» zu verdanken, das auch in der nächsten Woche das Wetter bestimmt. Wie ungewöhnlich ist das, so spät im Jahr?

Offenbach (dpa) - Hoch «Arno» bringt den Spätsommer zurück. Im Südwesten kann man laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vielleicht sogar noch mal baden gehen. Auch in der kommenden Woche bleibt es sonnig.

Für den Wochenendausflug ist aber erst mal Zwiebellook angesagt, wie DWD-Meteorologin Sonja Hansen sagt: Während es am Morgen noch frisch bleibt, steigen die Temperaturen im Laufe des Samstags auf sommerliche Werte an.

22 bis 26 Grad sind angesagt, im Gebiet des Oberrheins wird laut Hansen sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Im Norden bleibt es durchwachsen und die Temperaturen steigen nur auf 17 bis 21 Grad.

Am Sonntag hin weitet sich der Einfluss von «Arno» auf das gesamte Bundesgebiet aus. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 27 Grad. «Im Südwesten kann man bei 28 bis 31 Grad sogar über einen letzten Badeausflug des Jahres nachdenken», so die Meteorologin.

Woran liegt das?

Dass es Ende September noch so warm ist, «kommt nicht jedes Jahr vor», sagte Meteorologin Hansen der dpa. Solche Temperaturen seien aber auch «kein Rekord». In manchen Jahren gab es laut DWD schon über 35 Grad in dieser Jahreszeit.

Die aktuell hohen Temperaturen stehen Hansen zufolge im Zusammenhang mit dem besonders heißen und trockenen Sommer. «Die Luftmassen sind sehr trocken, daher heizt sich die Luft tagsüber sehr auf», sagte Hansen. «Auch trockene Böden heizen sich schneller auf.»