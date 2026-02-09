Handy aus, Kindheit zurück? So einfach ist es dann doch nicht. Die Bilanz in Australien ist nach zwei Monaten Social-Media-Verbot für Jugendliche gemischt. Dennoch findet die Weltpremiere Nachahmer.

Sydney (dpa) – Von Queenslands Küsten bis in den Busch des Northern Territory hat sich in Australien in den vergangenen Wochen etwas Merkwürdiges eingeschlichen: Smartphones liegen morgens unbeachtet auf dem Küchentisch, die Kinder scrollen deutlich weniger und es gibt wieder mehr familiären Austausch. In manchen Haushalten zumindest, aber noch längst nicht in allen.

Zwei Monate sind vergangen, seit Australien am 10. Dezember 2025 als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat. Damit wolle man Kindern ihre Kindheit zurückgeben, hatte die Regierung ihren bahnbrechenden Schritt begründet – und sie zudem vor Cyber-Mobbing und dem Konsum verstörender Inhalte schützen. Mittlerweile wollen immer mehr europäische Länder dem Beispiel folgen.

«Let them be kids»

Zur Feier des Tages erstrahlte bei der Einführung in Down Under sogar der Kampagnen-Slogan «Let them be kids» (Deutsch etwa: Lasst Kinder einfach Kinder sein) auf den Pfeilern der ikonischen Sydney Harbour Bridge. Und tatsächlich berichtet zumindest die Regierung, dass sich der Alltag seither spürbar verändert hat.

«Junge Menschen haben diese Schulferien nicht an ihren Geräten verbracht, sondern sind Fahrrad gefahren, haben Bücher gelesen und Zeit mit Freunden und Familie verbracht», jubelte Premierminister Anthony Albanese zum Ende der Weihnachtsferien im Januar. Soziale Medien bezeichnete der 62-Jährige einmal als «Geißel der heutigen Gesellschaft». Aber die Reaktionen sind gemischt – und viele Fragen nach wie vor offen.

Worum geht es und wer ist betroffen?

Das Gesetz war Ende 2024 verabschiedet worden. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, sich auf die neuen Altersbeschränkungen einzustellen. Bei Verstößen drohen den Unternehmen Bußgelder von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (28,5 Millionen Euro).

Unter die neuen Regeln fallen unter anderem Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Ausgenommen sind verschiedene Messenger- und Spiele-Dienste wie Roblox, WhatsApp und Facebook Messenger.

Millionen Konten deaktiviert

Im Januar hatte die Regierung mitgeteilt, dass seit Inkrafttreten schon mehr als 4,7 Millionen Accounts von Kindern und Jugendlichen deaktiviert, gelöscht oder eingeschränkt wurden. Allein Snapchat blockierte nach eigenen Angaben bis Ende Januar 415.000 Konten.

Die Messenger-App hatte im Dezember Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert, ihr Alter nachzuweisen. Dies konnte etwa über ein australisches Bankkonto, über Dokumente wie Pass oder Führerschein oder über eine Altersabschätzung per Gesichtserkennung erfolgen.

Wie Jugendliche das Gesetz umgehen

Eltern sagen aber, dass die meisten Teenager schnell Wege gefunden hätten, das Verbot zu umgehen. «Ich habe Zwillinge, und es hat sich nichts Bedeutsames geändert – außer, dass die Regierung sich selbst feiert», schrieb eine frustrierte Mutter vor wenigen Tagen in einem Kommentar auf Instagram. Die neuen Regeln hätten nur bei einigen Kindern und Jugendlichen Wirkung gezeigt. «Die meisten waren direkt wieder online und haben sich einen neuen Account zugelegt», erzählte sie.

Auch die Gesichtserkennung zum Altersnachweis zu umgehen, sei im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel, erzählen Teenager. «Reddit» zitierte in einem Beitrag einen 15-Jährigen mit den Worten: «Ich habe in die Kamera geschaut, die Stirn ein wenig gerunzelt, und schon hieß es, ich sei über 16.»

Eine Mutter sagte dem Sender ABC: «Ich habe eine zwölfjährige Tochter. Sie und ihre Freundinnen wurden allein durch das Tragen von künstlichen Wimpern und Make-up als Über-17-Jährige eingestuft.» Andere lassen sich von älteren Geschwistern helfen, die für sie in die Kamera schauen. «Ich dachte, die Sperre wäre viel strenger, aber letztendlich war es total entspannt, es ist einfach so gut wie nichts passiert», sagte der 14-jährige Adyan der ABC.

«Unfassbar dumm und schädlich»

In einem anderen Kommentar auf Reddit schreibt ein Teenager, dass soziale Medien «eines der größten, einfachsten und beliebtesten Mittel für Jugendliche ist, ihre Meinung zu äußern». Das Verbot bringe diese Stimmen zum Schweigen und ignoriere die Meinungsfreiheit junger Menschen. Das Gesetz sei «unfassbar dumm, fehlerhaft und schädlich», erzürnte sich der jugendliche Autor.

Auch viele Lehrer sind unzufrieden und fühlen sich mit den Folgen des Gesetzes alleingelassen. Eine Umfrage unter mehr als 400 Lehrkräften ergab, dass die meisten sich nicht ausreichend vorbereitet fühlen, um mit den Auswirkungen des Verbots im Schulalltag umzugehen.

YouTube wird an Schulen weiter genutzt

Mehr als 80 Prozent der Lehrkräfte gaben dabei an, dass sie etwa YouTube zu Unterrichtszwecken nutzten. Das Verbot von Konten steht im Widerspruch dazu, dass Teile der Plattform weiterhin im Klassenraum genutzt werden können. Es fehle schlicht an klaren Richtlinien, monierte die Mehrheit der Befragten.

Premier Albanese hatte von Anfang an relativiert, dass Veränderungen nun einmal nicht über Nacht passieren – und auch, dass das Gesetz bei weitem nicht perfekt sei. «Genau wie beim Alkoholverbot für unter 18-Jährige bedeutet das nicht, dass jemand unter 18 Jahren niemals Zugang dazu hat – aber wir wissen trotzdem, dass es der richtige Schritt war», sagte er.

«Auch wenn es noch zu früh ist, die langfristigen Folgen des Verbots abzuschätzen, ist eines bereits klar: Als demokratische Übung, als kulturelle Bewegung und als Test dafür, ob glaubwürdige Regulierung das Verhalten von Plattformen verändern kann, erfüllt das australische Social-Media-Verbot bisher seinen Zweck», fasste der Kommunikations- und Medienforscher Timothy Koskie jüngst in einem Kommentar der ABC die Situation zusammen.

In Deutschland hatte im vergangenen Jahr eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergeben, dass sich mehr als 70 Prozent der Menschen ein Mindestalter für den Zugang zu sozialen Medien wünschen. Derweil planen andere Länder schon konkret. Einige Beispiele:

Spanien

Regierungschef Pedro Sánchez hat vor wenigen Tagen angekündigt, nach dem Vorbild Australiens ein Verbot sozialer Medien für alle Personen unter 16 Jahren einführen zu wollen. Er verglich soziale Medien mit einem «gescheiterten Staat, in dem Gesetze missachtet und Verbrechen toleriert» würden. X-Eigentümer Elon Musk beleidigte Sánchez daraufhin und schrieb in einem Post mit Kackhaufen-Emoji: «Der dreckige Sánchez ist ein Tyrann und ein Verräter des spanischen Volkes.»

Dänemark

Die dänische Regierung hatte im November angekündigt, für soziale Medien ein Mindestalter von 15 Jahren einführen zu wollen. Eltern sollen aber die Möglichkeit haben, ihrem Nachwuchs schon mit 13 Jahren die Anmeldung zu den Netzwerken zu erlauben. Dem Sender DR zufolge soll das Gesetz noch in diesem Jahr im Parlament verabschiedet werden.

Großbritannien

Zuletzt stimmte das britische Oberhaus bereits für eine entsprechende Gesetzesänderung. Die Entscheidung trifft jedoch letztlich das von der Regierungspartei Labour dominierte Unterhaus – und dort ist man noch zurückhaltend. Im Rahmen einer dreimonatigen Konsultationsphase sollen Vor- und Nachteile abgewogen werden.

Frankreich

Konkretere Pläne gibt es bereits in Paris. Für Unter-15-Jährige sollen bestimmte soziale Netzwerke künftig tabu sein. Für Wissenschafts- und Bildungsplattformen soll dies aber nicht gelten. Präsident Emmanuel Macron will das Verbot schon zum Beginn des nächsten Schuljahres im September in Kraft sehen. Eine Schwierigkeit ist hier aber, eine Regelung zu finden, die mit der europäischen Rechtslage konform ist. Vor einigen Jahren scheiterte Frankreich wegen dieser Regelungen daran, ein Mindestalter von 15 Jahren für die Einrichtung eigener Konten in sozialen Medien einzuführen.

EU

Die Europäische Union plant dagegen kein solches Verbot. Das Parlament hat sich für ein EU-weites Mindestalter von 16 Jahren ausgesprochen. Jugendliche ab 13 Jahren könnten nach der Vorstellung der Abgeordneten unter elterlicher Aufsicht soziale Netzwerke nutzen. Der verabschiedete Bericht hat aber keine bindende Wirkung.

Die EU-Kommission stellt eine technische Vorlage für einen neuen digitalen Alterscheck zur Verfügung, der verhindern soll, dass Kinder und Jugendliche in der EU auf Pornografie und andere nicht altersgerechte Inhalte im Internet zugreifen können. Sie wird derzeit in fünf Ländern getestet.

Unabhängig davon untersucht die Brüsseler Behörde derzeit, ob mehrere Tech-Plattformen genug für den Jugendschutz tun. Die Kurzvideo-App Tiktok verstößt nach vorläufigen Ergebnissen gegen europäisches Recht, wie am Freitag bekannt wurde. Das ununterbrochene automatische Abspielen von Videos und stark personalisierte Empfehlungen seien suchtfördernd. Dem Unternehmen droht nun eine Geldstrafe. Es weist den Bericht zurück.