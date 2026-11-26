In Hamburg entdeckt ein Passant einen Teil einer Leiche, wenig später gibt es einen weiteren Fund. Viele Fragen sind noch offen.

Hamburg (dpa) – In Hamburg sind Leichenteile gefunden worden. Ein Passant entdeckte im Isebekkanal am Nachmittag ein Leichenteil, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Kurze Zeit später wurde den Angaben zufolge von Ermittlern im Umfeld des Kanals ein weiteres Leichenteil gefunden.

Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Taucher der Polizei sind im Einsatz, die Mordkommission ermittelt. Der Isebekkanal mündet in die Alster. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.