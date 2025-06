Leichen von Baby und Frau in beliebtem Park in Rom gefunden

Beim Volleyball-Spielen entdecken zwei Frauen eine Babyleiche. Wenige Stunden später wird in der Nähe auch eine tote Frau gefunden. Mutter und Tochter? Die Autopsie soll Aufschluss bringen.

Rom (dpa) – Schrecklicher Fund in einem der beliebtesten Parks Roms: Im Stadtpark Villa Doria Pamphili sind die Leichen einer Frau und eines Säuglings entdeckt worden. Vermutet wird, dass es sich um Mutter und Tochter handeln könnte. Die Hintergründe liegen noch völlig im Dunkeln. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion. Dadurch kann auch festgestellt werden, ob die Toten miteinander verwandt sind.

Das tote Baby wurde von zwei Frauen entdeckt, die in dem viel besuchten Park in der Nähe des Vatikans Volleyball spielten. Bei der Polizei gaben die beiden zu Protokoll, dass sie anfangs vermutet hätten, dass es sich um eine Puppe handele. Der Körper des kleinen Mädchens wies Verletzungen auf. Als die Ermittler die Umgebung absuchten, wurde einige Hundert Meter weiter in einem schwarzen Plastiksack die Leiche der Frau entdeckt. Sie war bekleidet, hatte aber keine Ausweispapiere bei sich.

Einer der größten Parks von Rom

Unklar ist bislang noch, ob es tatsächlich eine Verbindung zwischen den beiden Funden gibt. Die Ermittler überprüfen nun die Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras, die sich in dem Park befinden. Die Anlage ist nachts gesperrt. Zudem laufen Anfragen bei den Krankenhäusern der Umgebung.

Mit einer Fläche von etwa 1,8 Quadratkilometern gehört der Park aus dem 17. Jahrhundert zu den größten Grünflächen der italienischen Hauptstadt. Er wird auch viel von Spaziergängern und Joggern genutzt. Auf dem Gelände steht die gleichnamige Villa Doria Pamphili, die dem italienischen Staat gehört. Sie wird zu Staatsbanketten für hochrangige Gäste genutzt. Im Frühjahr empfing Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dort den britischen König Charles III. sowie dessen Frau, Königin Camilla.