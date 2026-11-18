Sie bekam ein Kind von einem zwölfjährigen Schüler: Eine australische Musiklehrerin ist wegen sexuellen Missbrauchs zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Übergriffe dauerten über ein Jahr.

Perth (dpa) – Eine australische Musiklehrerin hat einen besonders schweren Fall von Missbrauch an einem Kind gestanden: Die 34-Jährige hat einen damals 12 und später 13 Jahre alten Jungen über ein Jahr lang sexuell genötigt und ein Kind von ihm bekommen. Ein Gericht in der westaustralischen Metropole Perth verurteilte die verheiratete Frau, die bereits ein Kind von ihrem Ehemann hat, jetzt zu achteinhalb Jahren Haft, wie der Sender ABC unter Berufung auf das Bezirksgericht berichtete.

Die Frau hatte den Jungen den Angaben zufolge 2023 kennengelernt, nachdem dieser mit seiner Familie in die Stadt Mandurah südlich von Perth gezogen war. Sie betreute in der Folgezeit eine Band, in der er spielte. Mit der Zeit freundete sie sich auch mit seiner Mutter an. Selbst, als der Junge auf eine andere Schule wechselte, hielt die Lehrerin den Kontakt: Sie fuhr ihn zur Schule und besaß sogar einen Schlüssel zum Haus der Familie.

Geschenke und Nacktfotos

Dort kam es zu ersten Übergriffen. Die Frau kaufte dem Jungen Geschenke, kontrollierte seine sozialen Medien und verlangte, dass er ihr berichtete, was er gerade tat. Wenn er nicht auf ihre Nachrichten reagierte, drohte sie ihm. Außerdem schickte sie ihm den Berichten zufolge freizügige Bilder und Nacktfotos von sich.

Im Mai 2025 erzählte sie einer Freundin, dass sie sich ein weiteres Kind wünsche. Etwa zu dieser Zeit wurde sie schwanger. Dem Jungen sagte sie, sie wolle weitere Kinder mit ihm haben. Wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 schrieb sie ihm unter anderem: «Ich bin es leid, um deine Aufmerksamkeit betteln zu müssen».

Wie kam der Fall ans Licht?

Aufgeflogen waren die Übergriffe durch Überwachungskameras im Haus der Mutter. Im Januar brachte die jetzt Verurteilte schließlich eine Tochter zur Welt, wenige Wochen, nachdem die Mutter des Jungen sie bei der Polizei angezeigt hatte.

Vor dem Gericht in Perth bekannte sie sich in zwölf Anklagepunkten schuldig, darunter sexueller Missbrauch eines Kindes unter 13 Jahren und der Besitz von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Richter John Prior bezeichnete die Taten als «schweren Vertrauensbruch».

Staatsanwalt Mark Nicol sprach von einem «Alptraum ohne Ende» für das Opfer und dessen Familie. Der Junge sei besonders verletzlich gewesen und werde vermutlich lebenslang unter den Folgen leiden. Von ihrem Ehemann lebt die Lehrerin mittlerweile getrennt. Nach sechseinhalb Jahren kann sie der Justiz zufolge auf Bewährung entlassen werden.