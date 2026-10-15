Folgenschwerer Unfall in Schwaben: An einem Lastwagen platzt auf der Autobahn ein Reifen - 1.440 Kisten Bier landen in einem Grünstreifen. Der Schaden ist hoch, die Feuerwehr muss aufräumen.

Burgau (dpa) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Schwaben hat ein Lastwagen 1.440 Kisten Bier verloren. Die fragile Ladung landete in einem Grünstreifen kurz vor der Anschlussstelle Burgau, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Den Angaben zufolge war der Laster am Mittwoch auf der Strecke im Landkreis Günzburg unterwegs, als er wegen eines geplatzten Reifens nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Ladung verlor. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sicherten und reinigten den Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.