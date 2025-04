Laster in Pakistan stürzt in Schlucht – 14 Tote

Landarbeiter waren auf dem Weg in ihre Heimatprovinz. Unter den Opfern befinden sich auch Frauen und Kinder.

Islamabad (dpa) – In Pakistan sind bei einem tragischen Verkehrsunfall 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter Frauen und Kinder. Die Passagiere waren auf einem Kleinlaster unterwegs, als das Fahrzeug in der südöstlichen Provinz Sindh in eine Schlucht stürzte, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. 20 Menschen seien teils lebensgefährlich verletzt worden.

Bei den Passagieren handelte es sich nach Aussage der Polizei größtenteils um Landarbeiter und ihre Familien, die nach Abschluss der Erntearbeiten in ihre Heimatprovinz zurückkehrten. Das Fahrzeug sei überladen gewesen, was wahrscheinlich zu einem Bremsversagen geführt habe.

In dem südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern gibt es viele gefährliche Strecken durch gebirgige Regionen. Immer wieder kommt es aufgrund von mangelnden Sicherheitsstandards und fehlender Infrastruktur zu schweren Verkehrsunfällen. Nach offiziellen Angaben sterben in Pakistan jährlich Tausende Menschen im Straßenverkehr.