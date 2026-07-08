Das Wetter in Deutschland zeigt sich in den kommenden Tagen von verschiedenen Seiten: Im Südwesten steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 36 Grad. Im Norden des Landes bleibt es kühler.

Offenbach (dpa) – Heißer im Südwesten und kühler im Nordosten: Das Wetter in Deutschland zeigt sich mit Blick auf die Temperaturen recht zweigeteilt. «Ab Donnerstag nehmen die Sonnenstunden von Südwesten her zu, und auch die Temperaturen steigen an», sagt Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am seltensten bekommt man demnach im Nordwesten die Sonne zu Gesicht, am heißesten wird es wie gewohnt im Südwesten. Von Nordosten nach Südwesten werden laut DWD 21 bis 33 Grad erreicht.

«Der Freitag setzt das Muster fort», erklärt der Experte. «Im Norden wird es zwar freundlicher, doch so sonnig wie im Süden wird es nicht.» Während im Norden etwa 23 bis 27 Grad erreicht würden, seien am Oberrhein um die 34 Grad möglich.

Und wie geht es dann am Wochenende weiter?

Am Wochenende nehme die Hitze im Süden noch etwas zu, sagt Hansen. Am Samstag sind am Alpenrand und im Schwarzwald am Nachmittag und Abend einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen im Norden und Osten 25 bis 30 Grad, an den Küsten um 22 Grad. Im Süden und Westen werden 29 bis 34 erwartet, am Oberrhein sogar bis 36 Grad.