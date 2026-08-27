Orkanböen, Hagel und Starkregen: Wieder können Unwetter Teile Deutschlands treffen. Erst am Wochenende beruhigt sich das Wetter.

Offenbach (dpa) - Erneut müssen sich die Menschen in Teilen Deutschlands auf schwere Unwetter mit Starkregen, Hagel und starkem Wind einstellen. Nach einem sehr warmen und schwülen Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst im Westen und Südwesten örtlich kräftige Gewitter.

«Los geht es ab den heutigen Abendstunden», sagt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Im Laufe der Nacht weite sich die Gewitteraktivität etwa bis zur Elbe aus, schwäche sich dabei aber ab.

Schon in den Morgenstunden des Freitags soll es im Südwesten einen neuen Schwall örtlicher und kräftiger Gewitter geben. Dieser ziehe vormittags über weite Teile Süddeutschlands in Richtung Osten hinweg und am frühen Nachmittag nach Tschechien und Österreich weiter.

Böen bis Orkanstärke möglich

«Dabei sind vereinzelt auch unwetterartige Entwicklungen mit lokal heftigem Starkregen, Hagel auch Böen bis Orkanstärke zu erwarten. Aber auch abseits der Gewitter kann es im Alpenvorland vorübergehend stürmisch werden», sagt der Experte.

Auch der Nordwesten muss am Freitag mit kräftigen Gewittern rechnen. Diese könnten durch lokal heftigen Starkregen im Einzelfall auch unwetterartig ausfallen. Die Höchstwerte steigen auf 22 bis 29 Grad, im äußersten Osten und Südosten nochmals auf 31 Grad.

Am Wochenende wechselhaft

Ruhigeres Wetter sagt der DWD dagegen für das Wochenende vorher. Am Samstag ist es im Nordwesten wolkig bis stark bewölkt und vor allem in der zweiten Tageshälfte fällt zeit- und gebietsweise schauerartiger Regen. Nach Süden und Osten zu gibt es bei wechselnder Bewölkung vereinzelt kurze Schauer. Es wird maximal 21 bis 27 Grad warm.

Am Sonntag werden für den Norden erneut Schauer erwartet, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Ansonsten fallen bei wechselnder Bewölkung höchstens einzelne, kurze Schauer. Vor allem im Südosten gibt es laut DWD längere heitere Abschnitte. Die Maximaltemperaturen liegen im Westen und Norden bei 22 bis 25 Grad, sonst zwischen 24 und 28 Grad.