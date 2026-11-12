In einem Hotel in Hongkong sollen Fans mehrere Erotikdarstellerinnen aus Japan treffen. Doch die Messe wird unvermittelt abgesagt. Behörden und Darstellerinnen widersprechen sich.

Hongkong (dpa) – Eine Erotikmesse mit fast 30 japanischen Darstellerinnen ist in Hongkong abrupt abgesagt worden. Wegen «besonderer Umstände» sei es schwierig gewesen, mit der Veranstaltung fortzufahren, teilte die Organisatoren der Mega Fans Expo mit. Weitere Details nannten die Veranstalter nicht und baten bei den Darstellerinnen und Fans um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

Fans hätten ab diesem Freitag bis Sonntag in einem Hotel am Flughafen Hongkongs 28 Pornodarstellerinnen aus Japan für Fotos und Autogramme treffen können. Tickets für die drei Tage kosteten umgerechnet mehr als 180 Euro.

Behörde widerspricht Darstellerinnen

Als Grund für die Absage wurde zunächst vermutet, dass einigen Darstellerinnen die Einreise in die chinesische Sonderverwaltungsregion verweigert worden sei. Die Hongkonger Einwanderungsbehörde widersprach dem jedoch. Dem lokalen Nachrichtenportal HK01 sagte die Behörde, die Models seien abgereist, nachdem sie von der Absage der Messe erfahren hätten. Eine dpa-Anfrage ließ die Behörde zunächst unbeantwortet.

Einige Darstellerinnen hatten zuvor auf sozialen Medien von einer Abweisung geschrieben. Otsuki Hibiki schrieb laut HK01 und der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo in einem mittlerweile gelöschten Beitrag, Mitarbeitern und Darstellerinnen sei die Einreise verweigert worden. So etwas sei noch nie passiert, erklärte die 38-Jährige demnach.

Unklarheit über Absagegrund

Fraglich bleibt damit allerdings der Grund für die Absage der Messe: Laut der Hongkonger «South China Morning Post» dürfen Touristen aus dem Ausland in Hongkong während ihres Aufenthalts keiner bezahlten oder unbezahlten Beschäftigung nachgehen. Möglicherweise sei für den bezahlten Auftritt also ein Visum nötig gewesen, hieß es. Zudem prüften Grenzbeamte jede Ankunft individuell und könnten bei Unstimmigkeiten damit auch eine Einreise verweigern, schrieb das Blatt weiter.

Die Absage der Messe kommt in der Woche vor dem geplanten Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen, das in Südchina an der Grenze zu Hongkong liegt. Für den Gipfel werden hochrangige Gäste wie Chinas Präsident Xi Jinping oder US-Präsident Donald Trump erwartet. Kyodo verwies zudem auf die andauernden Spannungen im diplomatischen Verhältnis zwischen China und Japan.