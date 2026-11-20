Die größte Echse der Welt wird für einen Indonesier zum schmerzhaften Alptraum - ein Komodowaran steht plötzlich in seinem Haus. Erst kürzlich hatte ein Bindenwaran in Thailand eine Deutsche gebissen.

Labuan Bajo (dpa) - Ein gefährlicher Besucher mit scharfen Zähnen und kräftigen Kiefern hat einen Bewohner der Kleinen Sundainseln in Indonesien aus dem Schlaf gerissen: Ein Komodowaran ist plötzlich in das Haus des Mannes eingedrungen und hat ihn ins Bein gebissen, als er versuchte, seine Tochter zu retten, wie indonesische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Zuvor hatte es bereits einen Vorfall in Thailand gegeben: Dort war eine deutsche Touristin in dieser Woche von einem Bindenwaran gebissen worden.

Der Mann in Indonesien namens Bakri habe am Donnerstagnachmittag in seinem traditionellen Stelzenhaus im Regierungsbezirk Westmanggarai einen Nachmittagsschlaf gehalten, als seine Tochter aus der Schule nach Hause gekommen sei, sagte der örtliche Dorfvorsteher laut Nachrichtenseite Detik.com. Indonesische Medien hatten ursprünglich berichtet, der Vorfall habe sich nachts ereignet.

Tochter bleibt unverletzt

Mittlerweile kommen aber immer mehr Details ans Licht. Demnach folgte der Waran dem Mädchen ins Haus. Als sie das Reptil entdeckte, schrie sie vor Schreck und weckte damit ihren Vater. Bakri sprang auf, um seiner Tochter zu helfen - woraufhin sich das Tier gegen ihn wandte und ihn angriff, wie der Dorfvorsteher weiter erzählte. «Seine Tochter wurde gerettet. Stattdessen wurde er selbst zum Opfer des Tieres.» Der 48-Jährige wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt und befand sich in stabilem Zustand.

Dabei sollte es in der Region eigentlich Schutz vor solchen Begegnungen geben: Bereits 2021 waren Medienberichten zufolge in dem Dorf Zäune errichtet worden, um die riesigen Echsen von Wohngebieten fernzuhalten. Allerdings könnten Mitarbeiter nicht rund um die Uhr sämtliche Abschnitte der Schutzanlagen überwachen, hieß es.

Angriffe auf Menschen sind selten

Komodowarane (Varanus komodoensis) sind die größten lebenden Echsen der Welt. Sie bevölkern die Erde schon seit Millionen Jahren und können bis zu drei Meter lang und rund 70 Kilogramm schwer werden. Heute sind sie nur noch auf einer Handvoll Inseln in Indonesien zu finden - und dort eine große Touristenattraktion.

Die mächtigen Tiere leben von Aas, greifen aber auch Beute an, die ein Vielfaches ihrer eigenen Größe haben kann. Beim Zubeißen produzieren sie Gift, das ihre Beute in einen Schockzustand versetzt und die Blutgerinnung verhindert. Angriffe auf Menschen sind selten, kommen aber gelegentlich vor. So hatte eine Riesenechse 2007 auf Komodo einen neunjährigen Jungen angegriffen und getötet. 2013 attackierte ein Waran einen Touristenführer und verletzte ihn schwer.

Deutsche an Wasserfall gebissen

Auch in Thailand kam es in dieser Woche zu einem Zwischenfall mit einer großen Echse: Eine etwa 60 Jahre alte Deutsche war am Dienstag beim Besuch der Erawan-Wasserfälle in der Provinz Kanchanaburi von einem Bindenwaran gebissen worden. Die Touristin hatte ihre Füße im Wasser abgekühlt, als sich das Tier unter der Wasseroberfläche näherte, in ihren linken Fuß biss und versuchte, sie ins Wasser zu ziehen.

Die Frau erlitt eine größere Wunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Nationalparkverwaltung stellte Fallen auf, um das Tier einzufangen und umzusiedeln - und kündigte zudem verstärkte Kontrollen an. Bindenwarane sind in Thailand weit verbreitet und stehen unter Schutz. Anders als Komodowarane sind sie auch in Städten anzutreffen - in großer Zahl etwa in Bangkoks Lumphini-Park. Angriffe auf Menschen sind aber extrem selten.