Ein Koffer am Bachlauf, ein schrecklicher Geruch – Bauhof-Mitarbeiter entdecken eine Leiche. Wer ist es und was ist passiert? Eine Sonderkommission muss jetzt viele Fragen klären.

Filderstadt (dpa) – Der süßlich-beißende Gestank aus dem Koffer muss bestialisch gewesen sein. Nach einem Hinweis haben Bauhof-Mitarbeiter am Stadtrand von Filderstadt in Baden-Württemberg das Gepäckstück kontrolliert und einen grausigen Fund gemacht: Im Koffer entdecken sie die Überreste eines Menschen. Die Leiche muss schon länger darin gelegen haben, denn sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark verwest und zum Teil bereits skelettiert.

Auch am Tag nach dem Fund in der Nähe eines Spielplatzes sind Experten des Landeskriminalamtes am Ort, Anwohner oder Spaziergänger werden befragt, eine Drohne überfliegt den Fundort an einem Bachlauf. Die Mülleimer sind bereits am Vortag durchsucht, verdächtige Gegenstände sichergestellt worden. Die 44-köpfige Sonderkommission «Trolley» versucht nun, Licht ins Dunkel der Ermittlungen zu bringen. Zu weiteren Details äußerte sich die Polizei aber nicht.

Viele Fragen noch unbeantwortet

Unklar ist bislang vor allem, um wen es sich bei dem oder der Toten an dem Bachlauf im Stadtteil Bonlanden handelt. Die Ermittler hoffen auch, dass die Obduktion sie weiterbringen könnte auf der Suche nach dem Geschlecht, dem Alter, der Todesursache und dem Zeitpunkt des Todes.

Händeringend wird auch nach Zeugen gesucht, die in den vergangenen Wochen in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand etwas Verdächtiges gesehen haben könnten. Einen Menschen mit Koffer vielleicht oder auffällige Autos.