Im Landkreis Heilbronn stürzt ein Kleinflugzeug ab und gerät in Brand. Die Folgen sind noch unklar.

Gundelsheim (dpa) - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind unbestätigten Angaben zufolge wahrscheinlich zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei Heilbronn sprach von mutmaßlich zwei Opfern, verwies aber auf den laufenden Einsatz und nannte vorerst keine weiteren Details.

Der Absturz ereignete sich im Bereich des Hofguts Hohschön bei Gundelsheim. Mehreren Medien zufolge seien zwei Menschen in der Maschine gewesen. Das Flugzeug habe gebrannt und sei inzwischen gelöscht. Auch dazu machte die Polizei keine Angaben.