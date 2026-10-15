Ein Kleinbus mit Lkw-Fahrern an Bord prallt am Kanaltunnel in Calais auf einen Güterzug. 19 Menschen werden verletzt, mehrere davon schwer. Das hat auch Folgen für den Bahnverkehr.

Calais (dpa) – Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Güterzug am Kanaltunnel im französischen Calais sind 19 Menschen verletzt worden. Der Kleinbus habe Lkw-Fahrer transportiert, deren Lastzüge per Bahn nach Großbritannien gebracht werden, teilte die Präfektur mit. Es habe keine Toten gegeben und niemand schwebe in Lebensgefahr. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Der Sender TF1 berichtete unter Verweis auf die Präfektur, dass der Bus am Tunneleingang auf der Höhe des Bahnsteigs einen stehenden Güterzug gerammt habe. Die Insassen des Busses seien an den Beinen und am Kopf verletzt worden, es gebe fünf Schwerverletzte, berichtete die Zeitung «La Voix du Nord». Ein Foto zeigte, wie der im vorderen Bereich schwerbeschädigte Bus neben dem Güterzug stand. Zahlreiche Helfer und Polizisten waren am Unfallort zu sehen.

Der Bahnverkehr durch den Kanaltunnel, der Großbritannien und Frankreich unter dem Ärmelkanal verbindet, wurde Medienberichten zufolge in beiden Richtungen unterbrochen. Auch die letzten Eurostar-Züge des Tages zwischen London und Paris konnten demnach ihre Fahrt durch den auch als Eurotunnel bekannten Tunnel nicht starten.