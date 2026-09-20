Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher überfällt und verletzt zwei Frauen an Bushaltestellen in Chemnitz. Die Polizei ermittelt und wertet Videoaufnahmen aus.

Chemnitz (dpa) – Eine Bande von Kindern und Jugendlichen hat in Chemnitz zwei Frauen attackiert, verletzt und bestohlen. Nach Polizeiangaben hatte die siebenköpfige Gruppe am Samstagabend zunächst auf eine 23-Jährige an einer Bushaltestelle eingeschlagen, ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und die Handtasche gestohlen. Anschließend stieg die Bande in den Bus.

Die Frau rief ihre Freundin an, die an der nächsten Haltestelle wartete. Als diese von den Kindern und Jugendlichen die Herausgabe der geraubten Handtasche forderte, wurde auch sie angegriffen. Nach Polizeiangaben schlugen der Junge und die sechs Mädchen auf die 24-Jährige ein, setzten erneut Pfefferspray ein und stahlen das Smartphone der Frau.

Als Zeugen einschritten, flüchtete die Gruppe in einen angrenzen Park. Die beiden verletzten Frauen wurden von den Rettungskräften versorgt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl. «Ersten Hinweisen auf die Täter wird bereits nachgegangen. Zudem werden die Videoaufnahmen aus dem Bus ausgewertet», sagte ein Polizeisprecher.