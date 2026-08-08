Noch steht nicht fest, ob es in Deutschland eine Altersgrenze für Kinder und Jugendliche bei der Nutzung sozialer Medien geben sollte. Kinder- und Jugendärzte haben dazu eine klare Meinung.

Osnabrück (dpa) – Kinder- und Jugendärzte verlangen einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sozialen Medien und beklagen dabei ein Versagen der Eltern. «Ich merke fast jeden Tag in meiner Praxis, dass sich die Probleme immer weiter verschärfen», sagte der Bundessprecher des Pädiater-Berufsverbandes BVKJ, Jakob Maske, der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag). «Kinder können sich der krassen Beeinflussung auf den Plattformen kaum noch entziehen, und Jugendlichen ist es fast nicht mehr möglich, sich eine freie Meinung zu bilden.» Es sei längst erwiesen, dass Social Media vor allem junge Menschen krank und dumm mache.

Was Eltern aus Ärztesicht leisten sollten

«Es gibt leider ein gravierendes Elternversagen, was Social Media und Bildschirmnutzung angeht», sagte Maske weiter. Sie müssten Grenzen setzen und selbst Vorbild sein. «Das passiert leider viel zu selten, sie machen es nicht, oder sie scheitern beim Versuch, Regeln durchzusetzen», sagte der Mediziner. «Wenn ich ins Wartezimmer schaue, kleben dort Eltern und Kinder an ihren Smartphones. Schon Kleinkinder haben Kopfhörer auf und ein Tablet vor der Nase.» Es gebe den Trend, noch kleinere Kinder mit den Geräten abzulenken.

Zuletzt hatte Frankreich als erstes EU-Land ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren beschlossen. Mehrere Mitgliedsländer, darunter Spanien, Griechenland und Österreich, wollen ein Social-Media-Verbot für Minderjährige bis zu einem bestimmten Alter gesetzlich festlegen. Auch Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) kündigte an, ein solches Verbot in Deutschland einführen zu wollen.

Was die Ärzte von der Politik fordern

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und -ärztinnen (BVKJ) als Interessenvertretung dieser Berufsgruppe sei inzwischen offen für ein Verbot von Social Media, «etwa bis 14 Jahren», sagte Maske. Die Bundesregierung und der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) müssten endlich handeln. «Es gibt längst die Möglichkeit, national Bedingungen für Plattformen zu setzen.» Die Engländer machten es vor. «Es geht um die Zukunft unserer Kinder und damit unserer Gesellschaft.»