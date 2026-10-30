In Schleswig-Holstein fährt am Morgen ein Linienbus über einen Kreisverkehr und prallt anschließend gegen eine Hauswand. Zwölf Menschen werden verletzt, vier davon lebensgefährlich.

Bad Oldesloe (dpa) - Nachdem ein Linienbus in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein gegen ein Haus geprallt ist, schweben vier Personen in Lebensgefahr, darunter ein Kind. Insgesamt zwölf Personen wurden bei dem Unfall am Morgen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben einer Sprecherin war der Bus mit mehr als 30 Fahrgästen besetzt, früheren Angaben zufolge waren darunter rund 20 Kinder.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Bus plötzlich rechts an einem Auto vorbei, das vor einem Fußgängerüberweg hielt, und streifte es. Anschließend rollte der Bus über einen Grünstreifen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich gegen einen anderen Wagen prallte. Schließlich überquerte der Linienbus einen Kreisverkehr, verließ die Straße und prallte frontal gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.

Grünes Licht für Teil des betroffenen Hauses

Neun der zwölf Verletzten saßen in dem Bus; daneben trugen auch ein 37-jähriger Hausbewohner, eine 45-jährige Autofahrerin und ein Ersthelfer leichte Verletzungen davon. Zu den lebensgefährlich Verletzten gehört die 63-jährige Busfahrerin, welche im Bus eingeklemmt wurde.

Die anderen Bewohner und Bewohnerinnen des betroffenen Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Nach Überprüfung durch einen Statiker des THW wurde das Betretungsverbot für die unbeschädigten Wohneinheiten schließlich wieder aufgehoben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und dauern an.