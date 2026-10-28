Ein Kind ist im Wildpark Johannismühle in Brandenburg schwer verletzt worden. Welches Tier angegriffen hat und wie es dazu kam, ist noch unklar.

Baruth/Mark (dpa) - Ein Kind ist bei der Attacke eines oder mehrerer Tiere im brandenburgischen Wildpark Johannismühle schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Behörde machte bislang aber keine Angaben dazu, um welches Tier es sich handeln soll.

Eine Polizeisprecherin sagte, ein Kind sei nach derzeitigem Kenntnisstand am Morgen angegriffen und schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen. Wie sich der Angriff im Wildpark bei Baruth/Mark zugetragen habe, sei noch unklar.

Polizei bestätigt Wolfattacke nicht

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung soll es sich um einen Wolf handeln. Das bestätigte die Polizei bislang nicht.

Auch zum Alter des verletzten Kindes und der Art der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Einsatz dauert an. Die Polizei wollte Zeugen befragen. Auch Seelsorger sollen vor Ort sein.

Der Wildpark wird privat geführt und liegt rund 45 Kilometer südlich von Berlin. Auf der Internetseite war zu lesen, dass das Gelände geschlossen bleibt. Auf telefonische Anfrage hieß es bislang nur, der Wildpark wolle sich zu dem Zwischenfall nicht äußern.