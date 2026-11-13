Jährlich werden Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt. Wie viel Zeit verbringen sie am Handy? Wie oft nutzen sie Social Media? Und welchen Risiken begegnen sie online?

Stuttgart (dpa) - Wie viele Jugendliche kommen online in Kontakt mit Desinformation, extremen politischen Ansichten oder pornografischen Inhalten? Wie oft nutzen sie KI-Chatbots? Und wie oft lesen sie noch Bücher? Für die repräsentative JIM (Jugend, Information, Medien)- Studie 2026 hat der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest 1.200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt. Ein Überblick über die Ergebnisse der Studie.

Wie viel Zeit verbringen Jugendliche am Smartphone?

Durchschnittlich verbringen die befragten Jugendlichen, wie im Vorjahr, 231 Minuten – also fast vier Stunden – am Handy. Während die 12- bis 13-Jährigen mit 170 Minuten noch deutlich weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen, sind es unter den 18- bis 19-Jährigen mit durchschnittlich 285 Minuten – und damit fast fünf Stunden – deutlich mehr. Mädchen verbringen der Studie zufolge im Schnitt etwas mehr Zeit am Smartphone (233 Minuten) als Jungs (229 Minuten).

Mit welchen Medien beschäftigen sich Jugendliche am meisten?

Messenger wie Whatsapp und Co. sind in der Liste der am häufigsten genutzten Medien auf Platz eins: 97 Prozent nutzen diese täglich oder mehrmals die Woche. Darauf folgen mit derselben Frequenz Internet mit 96 und Musik hören mit 93 Prozent. 80 Prozent der Jugendlichen nutzen Social Media, 70 spielen digitale Spiele und 66 Prozent – 5 Prozent weniger als im Vorjahr – schauen etwas auf Video-Streaming-Diensten wie Netflix oder Disney Plus.

Darauf folgen die Nutzung von KI mit 63, (lineares) Fernsehen mit 52 und Radio hören mit 50 Prozent. 31 Prozent der Befragten gaben an, täglich oder mehrmals die Woche (gedruckte) Bücher und 10 Prozent E-Books zu lesen – Schullektüre ausgenommen.

Welche problematischen Erfahrungen machen sie im Internet?

66 Prozent der Befragten begegneten im Monat vor der Befragung Desinformation im Internet, und genauso viele Beleidigungen in Kommentaren gegenüber anderen. 52 Prozent kamen in Kontakt mit extremen politischen Ansichten, 43 Prozent mit Hassbotschaften und 42 Prozent mit Verschwörungstheorien. 20 Prozent berichten von ungewolltem Kontakt mit pornografischen Inhalten, 19 Prozent von unangenehmer Kontaktaufnahme durch Fremde und 14 Prozent von Beleidigungen gegen sie persönlich.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz?

Ob für Hilfe bei den Hausaufgaben oder einfach nur zum Spaß:

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gehört für viele Jugendliche mittlerweile selbstverständlich zum Alltag. Insgesamt nutzen 63 Prozent der Befragten regelmäßig eine KI-Anwendung. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren sind es knapp 70 Prozent, bei den 12- bis 13-Jährigen liegt der Anteil mit 45 Prozent noch deutlich niedriger.

Kommt bald ein Social-Media-Verbot für Jugendliche?

Das ist bisher nicht sicher. Klar ist, dass das Thema weltweit zuletzt immer mehr im Fokus stand und auch über gesetzliche Regelungen debattiert wird - beispielsweise auf EU-Ebene, wo über ein entsprechendes Verbot für Kinder verhandelt wird. Im September schlug Brüssel vor, in der gesamten EU den Zugang zu Social-Media erst ab 13 und die Erstellung eigener Konten auf den Plattformen erst ab 15 Jahren zu erlauben. Doch bevor der Gesetzesvorschlag umgesetzt werden kann, müssen sich die Mitgliedsländer auf europäischer Ebene einigen und mit dem EU-Parlament verhandeln. Das könnte Monate oder sogar Jahre dauern.

In Deutschland will man so lange nicht warten. Die Bundesregierung hatte eigentlich Eckpunkte für Übergangsregeln beschlossen, bis die entsprechenden EU-weiten Social-Media-Beschränkungen in Kraft sind. Demnach ist eine Reform des Jugendschutzgesetzes geplant. Ziel sei ein Kabinettsbeschluss noch in diesem Jahr. Bevor die Gesetzgebung in Bundestag und Bundesrat abgeschlossen ist, dauere es dann noch ein paar Monate.