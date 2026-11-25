Ein Notdach schützt die Ruine auf 1.834 Metern Höhe vor dem Winter. Was mit der Ruine des von den Nazis errichteten Gebäudes geschieht, ist noch unklar. Welche Zukunft hat der Ort?

Berchtesgaden (dpa) – Die Ruine des abgebrannten Kehlsteinhauses in den Berchtesgadener Alpen ist jetzt für den Winter gerüstet – wie es danach weitergeht, liegt in den Händen Bayerns. «Wir warten jetzt einfach auf den Grundsatzbeschluss des Freistaates. Dann stellt sich heraus, wer darf was machen, und dann werden wir anpacken», sagte der Vorsitzende des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden, Bartl Wimmer, bei einer Begehung. Der Verband verwaltet das Haus seit 1960, Eigentümer ist aber der Freistaat Bayern.

Ende Oktober war das von den Nationalsozialisten zu Repräsentationszwecken errichtete und inzwischen als Berggasthof genutzte Gebäude am Obersalzberg fast vollständig abgebrannt.

Anziehungspunkt für Touristen

Das Kehlsteinhaus zieht nach Verbandsangaben jährlich um die 300.000 Touristen an. Nahezu 100 Menschen sichere es einen Arbeitsplatz, sagte Wimmer. «Das ist, glaube ich, für die Region wichtig. Wir leben vom Tourismus.» Das Gebäude habe eine Strahlkraft, mit der aber verantwortlich umgegangen werden müsse. «Also eine reine touristische Vergnügungsstätte käme für mich nicht infrage. Aber den Ort jetzt hier einfach auszuradieren, glaube ich, wäre nahezu genauso verantwortungslos.»

Am 23. Oktober war in dem historisch belasteten Gebäude ein verheerender Brand ausgebrochen. Bis tief in die Nacht versuchten Feuerwehrleute, die Flammen zu löschen – am Ende stand nur noch eine Ruine. Verantwortlich dafür sein soll ein damals 33 Jahre alter Mann, der kurz nach dem Ausbruch des Feuers festgenommen wurde. Er wurde als psychisch krank eingeschätzt und ist seither vorläufig in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Behelfsdach gegen Wind und Wetter

Inzwischen ist die Ruine auf einer Höhe von 1.834 Metern zumindest mit einem Notdach gegen weiteren Verfall gesichert worden. Die Aufräumarbeiten gehen weiter, solange es das Wetter zulässt. Offen ist, was nach dem Winter wird. Dass das Kehlsteinhaus genau so wieder aufgebaut werden könnte, wie es vor dem Brand aussah, gilt aktuell als unwahrscheinlich. Eine Kostenschätzung gibt es öffentlich bisher nicht.

Das Kehlsteinhaus war Ende der 1930er Jahre von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wurde zuletzt als frei zugängliche Berggaststätte genutzt. International ist das Ausflugsziel als «Eagles Nest» bekannt, was mit «Adlerhorst» übersetzt werden kann.

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