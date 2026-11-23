Winterjacke und -schuhe sollten in dieser Woche bereitliegen: Es wird kalt in Deutschland. Auch schneien kann es.

Offenbach (dpa) - Minusgrade und Neuschnee lassen die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen frieren. Im Osten könnten sich in der Nacht zu Dienstag Schneeschauer entwickeln, teilte Markus Übel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach mit. «Es könnte also eine weiße "Überraschung" mit ein paar Zentimetern Neuschnee geben.» Im Rest des Landes bleibe es bei ruhigem Wetter.

Die Temperaturen liegen am Dienstag laut Vorhersage zwischen 0 und 5 Grad, an der Nordsee bei bis zu 7 Grad. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen wieder auf Minusgrade – bei minus 2 bis minus 7 Grad kann es vereinzelt glatt werden.

Höchstwerte «nur noch um oder knapp über dem Gefrierpunkt»

«Am Mittwoch ziehen dann im Süden und Südwesten kompakte Wolkenfelder auf», erklärte Übel. «Stellenweise ist auch etwas Niederschlag dabei, der auf den Böden teils gefrieren und zu Glatteis führen kann.» Im Rest des Landes gebe es einen Mix aus sonnigen Abschnitten und Wolkenfeldern. «Die Höchstwerte liegen nur noch um oder knapp über dem Gefrierpunkt.» Der Wetterdienst erwartet Temperaturen zwischen minus 2 und 4 Grad.

Am Donnerstag bekommen laut Vorhersage vor allem der Süden und Südosten Schneefälle ab. Ob es bei leichten Schneefällen bleibe oder regional stärker schneie, sei noch unsicher. «Es bleibt aber weiterhin kalt mit Höchstwerten um dem Gefrierpunkt.»